شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أفلام عربية منها عمل مصرى بالمسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على النسخة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى، الذى يعقد بين الــ 14 والــ 18 من أكتوبر الجارى، تفاصيل برنامج وفقرات المهرجان، حيث ستعرف هذه الدورة إضافة الأفلام الوثائقية إلى عروض الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة ضمن المسابقتين الرسميتين.

وستشمل المسابقة الرسمية للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة 9 أفلام تمثل أغلب الدول العربية هى:

– بين الأمواج للمخرج الهادى ولاد محند ( روائى / المغرب)

– قربان للمخرج نجيب بالقاضى ( روائى / تونس)

– سولا للمخرج صلاح إسعاد ( روائى / الجزائر )

– قوارير للمخرجات: رغيد النهدي، ربى خفاجي، نور الأمير، فاطمة الحازمي، نورا المولد ( روائى / المملكة العربية السعودية )

– كلشى ماكو للمخرجة ميسون الباجة جي( روائى / العراق)

– الطريق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد ( روائي/ سوريا)

– فرحة للمخرجة دارين ج. سلام ( روائى / الأردن)

– السجناء الزرق للمخرجة زينة دكاش ( وثائقى / لبنان)

– قيمة ساعة للمخرجة منال خالد ( وثائقى / مصر)

أما مسابقة الأفلام القصيرة فستعرف مشاركة 16 فيلما موزعة:

– أصداء للمخرج جوليان قبرصى من (لبنان)

– صمت عايدة للمخرج أحمد المسعودى من (المغرب)

– محادثات مع ممثلة للمخرج اسطفان خطار من (لبنان)

– أنا وأنت للمخرجة أسماء أبو سعدة من (الأردن)

– باب العالم للمخرج عبد الرحمان محمود من (مصر)

– تسلل واضح للمخرج سامى تليلى من (تونس)

– جوى للمخرجة فايزة أمبة من (المملكة العربية السعودية)

– سارة للمخرج علاء أبو فراج من (سوريا)

– سقالة للمخرج بلال بالى من (تونس)

– أيام الربيع للمخرج عماد بادى من (المغرب)

– رحلة طويلة للمخرج على كاظم من (العراق)

– ترانيم على الجسر للمخرج صدام صديق من (السودان)

– ما لا نعرفه عن مريم للمخرج مراد مصطفى من (مصر)

– ثم يحرقون البحر للمخرج ماجد الرميحى من (قطر)

– عرنوس للمخرج سامر البطيخى من (الأردن)

– ع البحر للمخرج وسام الجعفرى من (فلسطين)

وتتضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، لهذه السنة ثلاث ورشات تدريبية موجهة للشباب طلاب المدارس المتخصصة والمهتمين بفنون السينما ويتعلق الأمر بورشة كتابة السيناريو يؤطرها الكاتب والسيناريست المصرى محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة ، وورشة صناعة فيلم من تأطير الأستاذة والمخرجة التونسية ميرفت كمون، والورشة الثالثة تتعلق بفن التمثيل ويؤطرها الكاتب والمخرج والممثل المغربى محمد الحر.

وسيرا على عادة المهرجان فى دورتيه السابقتين، سيتم عرض أفلام مغربية عربية طويلة وقصيرة خارج المسابقة، حيث اختارت اللجنة المبرمجة هذه السنة عرض فيلم "يوم مر يوم حلو" للمخرج خيرى بشارة، وفيلم العارف للمخرج أحمد علاء الديب، وفيلم حكاية فى دمشق للمخرج أحمد إبراهيم الأحمد من سوريا، فيلم جنون للمخرجين معن بن عبد الرحمان وياسر بن عبد الرحمان من المملكة العربية السعودية، أما البانوراما المغربية فتشتمل فيلم ميكا للمخرج إسماعيل فروخي، فيلم مواسم العطش للمخرج حميد الزوغى، فيلم النزال الأخير للمخرج محمد فكران، وفيلم أندرومان للمخرج عز العرب العلوى المحرزي.

وفى إطار البانوراما العربية والمغربية الخاصة بالأفلام القصيرة سيشاهد الجمهور الأفلام التالية:

– فى الطريق للمخرج منير عبار من (المغرب)

– حياة للمخرجة ميرفت المدينى كمون (تونس)

– حبال المودة للمخرجة وجدان خاليد من (المغرب)

– برقع للمخرج وحيد السانوجى من (المغرب)

– هذا العالم رائع للمخرج حمود فارس من (الكويت)

– الدروج للمخرج حميد بن سعيد العامرى من (سلطنة عمان)

– جالينا الموصل للمخرج سلام موسى من (العراق)

– زياد للمخرج ياسين المجاهد من (المغرب)

وعلى مستوى التكريمات اختار مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى فى دورته الثالثة تكريم ثلاثة وجوه من صناع السينما فى العالم العربى وهم المخرج المصرى الكبير خيرى بشارة رائد الواقعية الجديدة فى السينما المصرية، والممثل المخضرم صاحب الأدوار الصعبة والمتنوعة المغربى محمد خويى، والمخرج رشيد مشهراوى أحد مؤسسى السينما الفلسطينية الجديدة، وسيتم تكريم هذه الأسماء خلال حفل الافتتاح يوم 14 أكتوبر بالمركب الثقافى محمد الزفزاف بالمعاريف بالدار البيضاء.