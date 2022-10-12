شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. ناعومى كاواسى رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة.. وتهديدات لـ توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد، اليوم الاربعاء، أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها اختيار المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة و ريهام عبد الغفور تخوض أولى بطولاتها المطلقة فى مسلسل "عائلة الأصلى"

ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز أحداث الفن التى تم نشرها على الخليج 365..

المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 44، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

من جانبه، رحب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

أما المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، فأكد أن وجود قامة سينمائية بحجم ناعومي كاواسي، كرئيسة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان هو استمرار لنجاح رسخه المهرجان في الدورات الماضية في استقطاب كبار سينمائيين العالم في هذا المنصب.. كما أن تواجد مخرجة بهذه المسيرة الحافلة بالنجاحات والجوائز هو إضافة كبيرة وملهمة لصانعات السينما في مصر.

ريهام عبد الغفور تخوض أولى بطولاتها المطلقة فى مسلسل "عائلة الأصلى"

تخوض النجمة ريهام عبد الغفور أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "عائلة الأصلى" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والذى تعاقدت على بطولته بشكل رسمى مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قريباً.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقررعرضه مطلع العام المقبل.

توم كروز يستأجر فريقًا أمنيًا لحمايته بعد تلقيه تهديدات من موظف سابق

استأجر الفنان توم كروز فريقًا أمنيًا بعد أن تلقى هو والمخرج كريستوفر ماكواري سلسلة من التهديدات من موظف سابق، واضطر توم للجوء لخدمات الفريق الأمني، ​​بعد التخلي عن منتج، مما أدى إلى غضبه بشدة، مخاوف من المزيد من الأعمال الانتقامية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال مصدر، "لا يزال توم وكريستوفر ماكوارى، يعملان على الجزى الثامن من فيلم "mission impossible"، معظم التصوير فى المملكة المتحدة، لكن الأمور أصبحت غير سارة بشكل متزايد مع أحد أفراد الطاقم السابقين، والآن أصبح الأمر يتعلق بعدم المخاطرة".





طرح فيلم " حظك اليوم " في دور السينما

استقبلت دور السينما المصرية الفيلم السينمائي الكوميدي الجديد "حظك اليوم" بدءا من اليوم الأربعاء، من بطولة كريم قاسم وهدى المفتي ومروان يونس وطه دسوقي ومحمد المولا وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

تدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون في مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.