كريم قاسم ينشر صورا من العرض الخاص لأحدث أفلامه "حظك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان كريم قاسم جمهوره ومتابعيه صورا من العرض الخاص لأحدث أفلامه "حظك اليوم"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان كريم قاسم على الصور: "من العرض الخاص لفيلم حظك اليوم من النهارده 12 أكتوبر، في جميع دور العرض، وشكرًا لفريق العمل من أكبر لأصغر واحد، وشكرا لكل أصدقائي على حضورهم".

ووضعت الفنانة سلمى أبو ضيف رمز "تصفيق"، بينما علقت الفنانة مروة الأزلي: "مبروك يا كيمو".

يذكر أن نجوم وصناع فيلم "حظك اليوم" احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات بـ "زيد بارك"، أمس.

وحضر العرض الخاص للفيلم عدد من النجوم أبرزهم: كريم قاسم، ملك أحمد زاهر، يسرا اللوزي، مروان يونس، جيلان علاء، طه دسوقي، محمود عمرو ياسين، شهد الشاطر، وآخرون.

فيلم "حظك اليوم" بطولة: كريم قاسم، طه دسوقي، هدى المفتي، مروان يونس، محمد المولى، شريف دسوقي، بسنت أكرم، ندى أكرم، شهد الشاطر، ومن تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.