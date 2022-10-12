دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بهذه الصورة.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها ومتابعيها صورة رفقة والدتها التي رحلت في إبريل 2020، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام".

وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة: "وهو إيه الدنيا غير حضن من أمي، ثلاثون شهر"، وكتبت الفنانة نسرين طافش تعليقا: "ألف ورحمة ونور وسلام لروحها، سلام وصبر لقلبك الحلو"، وعلق الفنان محمد عز: "تعيشي وتفتكري الله يرحمها".

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، رحلت عن عالمنا في 12 أبريل 2020.

دننا عبد العزيز شاركت في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز).