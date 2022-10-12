تفاصيل أول مواجهات مصطفى كامل بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان مصطفى كامل، لعقد أولى جلساته مع مجلس نقابة المهن الموسيقية، عقب إعلان فوزه بمنصب "النقيب" في الانتخابات التي عقدت أمس الثلاثاء.

مصطفى كامل، الذي تولى للمرة الثانية رسميا منصب "نقيب المهن الموسيقية"، تحدث خلال ظهوره في قناة "القاهرة والناس"، عن أول قرار له .

وقال: "أنا لا أحب الفساد والرشوة والتزوير، والثلاث حاجات موجودين، وهذا ما أكده أعضاء موجودين في مجلس النقابة".

وتابع: "تأكدت خلال الفترة الماضية، أن الـ 3 حاجات موجودين بشكل فاحش وفاجر، وهذا لا يليق بكيان كبير مثل نقابة المهن الموسيقية".

الفنان مصطفى كامل، فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، عقب منافسة مع 3 مرشحين، هم د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب المايسترو مصطفى حلمى .