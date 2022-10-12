"الألفاظ الخارجة".. تامر فرج ينتقد تصريحات لوسي عن مسرحية "الحفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقد الفنان تامر فرج تصريحات الفنانة لوسي في برنامج "كلمة أخيرة"، عن سبب توقف مسرحية "الحفيد"، أنها لا تقبل الاسفاف وترفض الخروج عن النص والألفاظ الخارجة.

ونشر تامر بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "قامت الأستاذة لوسي منذ قليل بالإدلاء بتصريحات على شاشة قناة on فى برنامج كلمة أخيرة مع الأستاذة لميس الحديدي، وكان من ضمن ما صرحت به من أسباب عن توقف مسرحية الحفيد ما مفاده أنها لا تقبل الإسفاف وترفض الخروج عن النص والألفاظ الخارجة في إشارة إلى أن أبطال المسرحية الآخرين هم من يقوموا بذلك".

وتابع: "ولذلك فقد تقدمت سيادتها بتقديم شكوى لوزيرة الثقافة، وأضافت أن فرقة المسرح القومي كلها تتعمد ذلك وتتعمد مضايقتها لأنها لا تجلس معهم ولا تندمج معهم قبل العروض لانشغالها بالقيام بطقوسها الخاصة وقراءة القرآن".

وأضافت: "وأنا احتراما لنقابة المهن التمثيلية ونقيبنا الدكتور أشرف زكي الذي يقوم بالتحقيق في الشكوى المقدمة منها ضد أعضاء الفرقة "المحترمين" وكذلك في الشكوى "الجماعية" المقدمة منهم ضدها بمخالفات الفنانة، لن أقوم بالتحدث عن كواليس هذه الخلافات والأسباب الحقيقية لاعتذاري عن إكمال العرض حتى تنتهي تحقيقات النقابة وإظهار الحق وهذا ما كان حريا بالأستاذة لوسي أن تفعله ولا تذيع ما من شأنه أن يوحي بصورة سيئة لفرقة المسرح القومي المحترمة كاملة... والحق سيظهر بإذن الله".

وكانت الفنانة لوسي تحدثت عن عودتها للمسرح في تجربة مسرحية "الحفيد"، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، وقالت: "مسرحية الحفيد تناقش تفاصيل هامة في حياة زينب، وهي مسرحية هامة جدًا، اجتماعية تناقش قضايا أسرية، في طليعتها ضرب الأبناء، فلا يجب اللجوء لضرب الأبناء، لكن أن يكون هناك استماع والتفاهم".

وأضافت: "مسرحية الحفيد مأخوذة من الرواية وفيلم أم العروسة، ونناقش حياة زينب، وأنا شخصيًا لا أحب التفاهة على المسرح لأني لدي مبدأ فلا أسمح بالتفاهة ولا الإسفاف في أعمالي الفنية عشان كده قدمت شكوى لوزيرة الثقافة بسبب بعض الإفيهات التي لا تليق في مسرحية الحفيد".