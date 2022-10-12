شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان ونيللى كريم فى صورة جديدة من فيلم "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" على فترات متقطعة، نظراً لارتباط باقى الأبطال بأعمال أخرى، إضافة إلى ارتباط رمضان هو الآخر بتصوير مسلسله الجديد "العمدة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، والذى انطلق الأسبوع الماضى كأول الأعمال الرمضانية التي دخلت أماكن التصوير.

ويناقش محمد رمضان قضية هامة فى فيلمه إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع التصوير، ومقرر عرض الفيلم في 2023



محمد رمضان ونيللى كريم فى كوليس ع الزيرو

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.