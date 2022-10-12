شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية " ليلة القتلة " تمثل مصر بمهرجان بغداد الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر في الدورة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح خلال الفترة من 20 : 28 أكتوبر ، بالعرض المسرحي " ليلة القتلة " إخراج صبحي يوسف ، والعرض مأخوذ عن نص من تأليف خوزيه ترييانا.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، برؤية إخراجية للفنان صبحي يوسف، وترجمة فتحي العشري، وأشعار عوض بدوي، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وديكور وأزياء سماح نبيل، وتصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، وبطولة (نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، وشيماء يسري).

"ليلة القتلة" كتبها خوزيه تريانا عام ١٩٦٥، قدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام ١٩٧٩ على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت "قاعة ٧٩ "، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضه.

والعرض تدور أحداثه داخل صالة الجلوس كما يفترض، وبطريقة السهل الممتنع إلى حلبة مصارعة، أو ملاكمة ويبدأ فيها الصراع بين الأخوة كلعبة من أجل التنفيس، لا أكثر، لكنه ومع مرور مخزون الذكريات المؤلمة التي جسدها الأولاد يتعاظم ويتفاقم حد التمرد، ومن ثم التمرد على التمرد، ليصل إلى القتل المعنوي، لكل ما هو ساحق ومهين لإرادة الفرد البسيط .