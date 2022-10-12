شكرا لقرائتكم خبر عن "تسليم أهالي" يحصد 29 مليونا و861 ألف جنيه بعد شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم تسليم أهالي للنجمة دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة في شهر أغسطس الماضي، حيث حصد الفيلم تفاعل كبير من قبل الجمهور فهو بمثابة عودة دنيا إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ آخر أفلامها "لف ودوران" الذي عرض عام 2016.

وحصد فيلم تسليم أهالي خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 400 ألف و420 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال ما يقرب من شهرين ونصف 29 مليونا و861 ألفا و810 جنيه.

فيلم "تسليم أهالى" يشارك فى بطولته بجوار دنيا سمير غانم كل من: هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.

وفي سياق آخر تنتظر دنيا سمير غانم عرض أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية "أنستونا" تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية على خشبة مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر بداية من يوم 20 أكتوبر الجارى .