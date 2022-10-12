شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: متفائلة بتجربتى فى "هاشتاج جوزني" وأنتظره بفارغ الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة الشابة مايان السيد من تصوير مشاهدها فى فيلم "هاشتاج جوزنى"، المقرر طرحه قريبا فى دور العرض، وتشارك فى بطولته أمام الفنان أمير المصرى ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار، والذى يعيد نوعية الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسى الممتزجة بعدد من الأغانى الجميلة.

وقالت مايان السيد:"دورى فى الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولدي شعور بالسعادة وفى نفس الوقت المسئولية تجاه لعبي لدور البطولة فى فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرحه في دور العرض بمصر والدول العربية، وأنا متفائلة بتجربتى فى الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة فى مشوارى الفنى، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغانى المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل .

وأبدت مايان سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومى فؤاد، صابرين، دينا، وإسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم فى عمل فنى سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصرى والعربى.