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شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: متفائلة بتجربتى فى "هاشتاج جوزني" وأنتظره بفارغ الصبر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مايان السيد:"دورى فى الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولدي شعور بالسعادة وفى نفس الوقت المسئولية تجاه لعبي لدور البطولة فى فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرحه في دور العرض بمصر والدول العربية، وأنا متفائلة بتجربتى فى الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة فى مشوارى الفنى، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغانى المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل .
وأبدت مايان سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومى فؤاد، صابرين، دينا، وإسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم فى عمل فنى سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصرى والعربى.
فيلم "هاشتاج جوزنى" تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.
وتنتظر مايان عرض فتنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.
مايان السيد
الفنانة مايان السيد
مايان السيد فى هاشتاج جوزنى
مايان السيد فى فيلم هاشتاج جوزنى