شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤتمرا صحفيا يوم 18 أكتوبر الجاري لإعلان تفاصيل الدورة الـ44 للمهرجان، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الدورة المنتظرة تشهد 5 عروض مصرية في عرضها العالمي الأول، وعرضا سادسا يعرض للمرة الثانية هو فيلم "صاحبتي" لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.

وأكد "رمسيس" أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة، ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

وتشهد المسابقة الدولية العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد حسبما أعلن المهرجان في بيان سابق، أما باقي القائمة فتشمل 4 أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي "صاحبتي"، "ماما"، من عمل الشيطان"، و"المقابلة" فيما يشارك الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية،





صاحبتي (17 دقيقة)

الفيلم من إخراج كوثر يونس، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلال أحداث الفيلم، يتبع "علي" اقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش، بطولة مارك حجار، إلهام صفي الدين.





ماما (20 دقيقة)

الفيلم من إخراج ناجي إسماعيل، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة عالميا بفعاليات المهرجان، وتشارك في بطولته الفنانة مي الغيطي.

نتابع خلال الفيلم قصة فتاة في الحادية والعشرين من عمرها، تخبئ سرا خطيرا لتحمي نفسها وأخيها.





من عمل الشيطان (21 دقيقة)

الفيلم من إخراج ديسيل مختجيان، وهو روائي قصير يعرض أيضًا لأول مرة عالميا بالمهرجان.

تدور أحداث الفيلم عن شابة تعود للقاهرة بعد عشر سنوات، لتنظم معرضا عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.





المقابلة (15 دقيقة)

الفيلم من إخراج هند متولي، ويعرض لأول مرة عالميا، فيما يشارك في بطولته الفنانة سارة عبد الرحمن.

خلال أحداث الفيلم تضطر "نادية" إلى الاختيار بين رعاية أمها التي تعاني من أفكار انتحارية، وبين حضور مقابلة عمل قد تغير حياتها وحياة عائلتها للأفضل.





بعيدا عن النيل (99 دقيقة)

الفيلم من إخراج شريف القطشة، وهو وثائقي من إنتاج مصر - الولايات المتحدة ويعرض عالميا لأول مرة، ومن المقرر أن يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية لهذا العام.

تدور أحداث الفيلم حول فرقة موسيقية أعضائها من مختلف الدول الأفريقية، ونتابع خلال أحداث العمل جولة الفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أعلن مؤخرا عن عزم إدارة المهرجان ترميم أفلام مصرية قديمة في الدورة الـ44 المقبلة، وقال في تصريحات مصورة: هناك أفلام تستحق أن نرممها، ونعيد لها رونقها الذي كان موجودا سابقا، ومنها فيلم "يوميات نائب في الأرياف"، وهو موجود في الأرشيف بالمركز القومي للسنيما، وبدأنا بالفعل عمليات الترميم، وفي هذه الأثناء توفي صديقي المخرج علي عبد الخالق، وله فيلم عظيم اسمه "أغنية على الممر" ويعد أحد الأفلام المتميزة، لذا قررنا ترميمه أيضا.