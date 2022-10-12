من سمية الخشاب وجوهرة إلى طليقة الفيشاوي.. فنانات تصدرن الترند بسبب عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت ندى الكامل "طليقة الفنان أحمد الفيشاوي"، تريند موقع البحث "جوجل"، عقب تداول شائعات استعدادها للزواج من المطرب عمر كمال.

المطرب عمر كمال، من جانبه تجاهل ما يتردد عن استعداده للزواج، وعبر صفحته في موقع ففيسبوك، نشر صورا من زيارته إلى أمريكا، وكتب:" يروح غالى و ييجى الأغلى منه وإللي منعرفش نعدله نبدله وعادى الدنيا مبتقفش على حد ".

المفارقة أن ندى الكامل، ليست أول من تصدرت تريند "جوجل"، بسبب شائعات الارتباط بالمطرب عمر كمال، إذ سبق وحدث ذلك مع المطربة شيماء المغربي، وغيرها.

وتصدرت شيماء المغربي، تريند موقع البحث "جوجل"، بعد نشرها والمطرب عمر كمال صورا لهما عبر صفحات موقع فيسبوك، وكتب كل منهما معلقا "مفيش مبروك".

وقامت شيماء أيضا، بنشر صورة تجمعها والمطرب عمر كمال، وفي الأصابع دبلة خطوبة، وكتبت "أنتي قلبي".

المطرب عمال كمال، من جانبه ساهم في إثارة المزيد من الجدل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، إذ علق على صورته مع المطربة شيماء مغربي، وحقيقة خطوبته، قائلًا: "في مفاجأة للجمهور يوم 15 سيتم الإعلان عنها ولا أستطيع كشف أكثر من ذلك".

وبعد الجدل المثار حول خطوبة المطرب عمر كمال والمطربة شيماء المغربي، طرح الثنائي كليب أغنية بعنوان "أنت قلبي".

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، ترددت أقاويل عن زواجها، والمطرب عمر كمال، قبل أن تخرج الفنانة وتؤكد عدم صحة ماتردد، ويتم الكشف عن مشاركتهما في تقديم كليب أغنية "أوعدك".

جوهرة

وكان المطرب عمر كمال قد أثار الجدل حول الراقصة الإستعراضية جوهرة، مع تضارب تصريحاته حول خطوبتهما، قبل أن تخرج الراقصة وتنفي ارتباطها به، وتؤكد أن ما بينهما عمل فقط.

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خطوبة مجهولة

عمر كمال، لجأ لنفس الطرية، إذ نشر عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي في موقع “انستجرام”، صورة له بصحبة فتاة، و حرص على عدم إظهار وجهها، وعلق قائلًا:” أيامي بيكي حلوة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن عمر كمال، انفصاله عن خطيبته، بعد فترة استمرت قرابة الـ 6 شهور، قائلا:"انا انفصلت عن خطيبتي بعد فترة خطوبة لمدة 6 شهور".

عمر، خلال ظهوره في قناة عمان TV، أكد أن الانفصال جاء قبل 48 ساعة فقط من حفله الأخيرة بمدينة سوريا.

وأوضح عمر، أنه يعيش حالة من الحزن جراء هذا الانفصال، خاصة أنه كان سيتم إعلان الزواج خلال الفترة المقبلة، و لا يعرف هل يعود إلي خطيبته خلال الفترة المقبلة أم لا.