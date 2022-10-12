شاركت في 23 فيلما.. مالاتعرفه عن "أمينة شريف" عمة الفنانة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

تصدرت الفنانة يسرا، تريند موقع البحث جوجل، عقب إعادة تداول لقاء تلفزيوني لهها، تحدثت فيه عن صلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة الراحلة أمينة شريف، التي شاركت في بطولة أفلام عديدة في الفترة من منتصف الأربعينات حتى أوائل الستينات.

يسرا، خلال ظهورها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، في اللقاء الذي عرض للمرة الأولى منذ 5 سنوات، كشفت ان الفنانة الراحلة أمينة شريف، شقيقة والدها، وقدمت مجموعة أفلام.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز أعمال الفنانة الراحلة، عمة الفنانة يسرا.

من هي أمينة شريف ؟

إسمها بالكامل "أمينة حافظ نسيم"، و ولدت في القاهرة، في 26 يوليو 1912.

عام 1942، وهي في الـ 30 من عمرها، شاركت في بطولة فيلمين، وهم فيلم "على مسرح الحياة، من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة أنور وجدي، وحسين رياض، وزينب صدقي، ثم ظهرت في العام نفسه في فيلم "أحب الغلط"، في ثاني أعمالها مع الفنان أنور وجدي، وشاركت في البطولة تحية كاريوكا.

في عام 1943 ، شاركت الفنانة الراحلة، في بطولة فيلمين أيضا، إذ قدمت "وادي النجوم"، مع الفنانة عزيزة أمير، و محمود ذوالفقار وسراج منير ومحسن سرحان، وكذلك فيلم "حب من السماء"، بمشاركة الفنانة نجاة علي، والمطرب محمد أمين وحسين رياض.

ومع ارتفاع أسهمها، شاركت الفنانة أمينة شريف في بطولة 4 أفلام عام 1944 ، هي "إبنتي" مع عزيزة أمير ، و محمود ذو الفقار وزكي طليمات، و"طاقية الإخفاء"عند تقديمه للمرة الأولى، من بطولة بشارة واكيم ، وفردوس محمد، و الثالث فيلم "حبابة" مع عزيزة أمير، و محمود ذوالفقار ،وسراج منير، ويحيى شاهين.

فيلم "غرام وانتقام" هو رابع أفلام الفنانة أمينة شريف في العام نفسه، يعد من أشهر أعمالها، إذ قدمت به شخصية "منيرة"، الفتاة الصعيدية التي حضرت إلى القاهرة، من أجل الإقامة مع شقيقها الموسيقي "جمال حمدي" بطل ومخرج الفيلم الفنان يوسف وهبي، وأوهمها صديق لشقيقها أدى دوره الفنان أنور وجدي، بالحب ،ويقيم معها علاقة آثمة ويعتدي على شرفها، قبل تعرضه للقتل على يد شقيقها الموسيقي.

شاركت الفنانة الراحلة في بطولة 10 أفلام ، وذلك خلال الفترة من 1945 إلى 1947.

عام 1955، عادت الفنانة أمينة شريف، للظهور بعد غياب 8 سنوات، وشاركت في بطولة فيلم " الله معنا"مع الفنانة فاتن حمامة، وعماد حمدي، وشكري سرحان، وماجدة، ومحمود المليجي وحسين رياض وسراج منير وأحمد علام.

عام 1960 ، شهد آخر ظهور فني للفنانة الراحلة، من خلال آخر أعمالها ، في فيلم "عمالقة البحار"، مع أحمد مظهر، ونادية لطفي، وعبدالمنعم إبراهيم .

رحلت الفنانة أمينة شريف، عن عالمنا عن عمر يناهز 69 عاما، في 13 سبتمبر 1981 ، بعد مشوار فني قدمت خلاله 23 عملاً سينمائيًا.