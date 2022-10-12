بعد فوز مصطفى كامل.. ما هو مصير منافسيه من أعضاء مجلس الموسيقيين؟ "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على إنتخابات منصب "نقيب المهن الموسيقية"، عن فوز الفنان مصطفى كامل، في الانتخابات التي أقيمت أمس الثلاثاء بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

المايسترو حمادة أبو اليزيد "وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف الموقف القانوني لكل من د.علاء سلامة، والمايسترو مصطفى حلمي، بعد خسارة المنافسة على منصب النقيب.

أبو اليزيد، قال :" د.علاء سلامة، لن يطرأ جديدا بشأنه، إذ يستمر في منصب وكيل أول المجلس، أما المايسترو مصطفى حلمي، يظل عضوا بين أعضاء المجلس".

وتابع،:" المجلس بكامل أعضائه مستمر، مع النقيب الفنان مصطفى كامل، ولدينا حرص على بذل كل الجهود والتعاون لدفع المسيرة".

وعن موعد أول اجتماعات المجلس مع النقيب الجديد، أجاب :" لم يتم تحديده بعد".

الفنان مصطفى كامل، حصد منصب النقيب، بعد منافسة مع 3 مرشحين، وهم د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب المايسترو مصطفى حلمي.