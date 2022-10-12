"أحلى صدفة".. هيفاء وهبي تقابل هذه الفنانة في الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصورة "سيلفي" تجمعها بالفنانة فردوس عبد الحميد، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء والفنانة فردوس عبد الحميد من داخل طائرة، وكتبت هيفاء على الصورة، :"أحلى صدفة مع الرائعة القديرة فردوس عبد الحميد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم "أشباح أوروبا" والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، أروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم باسم سمرة، وهو من إخراج محمد حماقي.

بينما شاركت الفنانة فردوس عبد الحميد كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان الماضي 2022، بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد فهمي، تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي.