أغضب المعارضة والحكومة.. كواليس إلغاء حفل محمد رمضان في العراق "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلغاء حفل الفنان محمد رمضان، الذي كان من المقرر إقامته في أربيل بإقليم كردستان بالعراق، أثار جدلا واسعا، خاصة مع كونه الحفل الثالث على التوالي لـ"رمضان"، الذي يتم إعلان إلغائه رسميا.

الكاتب الصحفي العراقي محمود كردي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس صدور القرار، وقال ،:" الأزمة بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام النشطاء بتدشين هاشتاج مناهض للحفل والفنان محمد رمضان، حمل عنوان (أربيل لا تستقبل عديم السلوك)، وتم استقبال ذلك بتفاعل كبير من كافة فئات المجتمع".

وتابع،:"وأثار الحفل غضب نواب من الحكومة والمعارضة، خاصة مع الكشف عن سعر التذكرة الذي وصل إلى 500 دولار، وبادرت وزارة الثقافة بإعلان عدم مسئوليتها عن التصريح بإقامته، وعدم ترحيبها به، قبل أن يقوم محافظ أربيل، بإصدار قراره الرسمي بإلغاء الحفل".

موقع "رضوى" الكردي ، نشر تصريحات قائممقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، أدلى بها لشبكة رووداو الإعلامية، قال فيها أن الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديمه في أربيل-كردستان، ألغي بقرار من محافظ أربيل، أوميد خوشناو.

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كوردستان، نامق هورامي، لرووداو أن "رخصة استقدام محمد رمضان لم تمنح من جانبهم (محافظة أربيل) ولهذا ليست عندهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كوردستان الذين قدموا شهداء".

الفنان محمد رمضان، واجه مؤخرا أزمة إلغاء عدة حفلات، وكانت البداية مع الحفل الذي كان من المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر ، وتم الإلغاء عقب تدشين هاشتاج مناهض ضده تحت عنوان "غير مرحب بك في الإسكندرية".

إلغاء سوري

إعلان الفنان محمد رمضان، عن توقيعه عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، مؤكدا أن " أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد"، تم الرد عليه أيضا بعدها بساعات.

نقابة الفنانين في سوريا، من جانبها أصدرت بيانا عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أعلنت فيه رفضها التصريح بإقامة الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته في سوريا يوم الخميس 6 أكتوبر في سوريا.

د.سيمون خوري "أمين سر نقابة الفنانين في سوريا"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على المثار عن وجود دراسة لموقف حفل الفنان محمد رمضان، وقال: "غير صحيح، لا يوجد حفل للفنان محمد رمضان".

قطر ترفض

وشهد موقع تويتر، تدشين هاشتاج تحت عنوان "قطر ترفض محمد رمضان"، بعد إعلان الفنان عن تقديمه حفل غنائي في الدوحة يوم 25 نوفمبر.

وجاءت تعليقات عدد من القطريين عبر موقع "تويتر": هل فعلا تم منح ترخيص لهذا اللي تكلم عن قطر؟، مقهور من المطرب اللي بيغني عندنا عقب ما شتمنا".

لترد وزارة الثقافة القطرية: "نشكر لكم استفساركم، ونود التنويه أن الوزارة لم تعط أي رخصة".