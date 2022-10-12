غدا.. مدحت صالح يكشف كواليس علاقته بالراحل عماد عبد الحليم مع "أنغام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان مدحت صالح ضيفًا على برنامج "أنغام"، غدًا، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة "Dmc"، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ويتحدث مدحت صالح خلال الحوار عن بداية رحلته الفنية وكيف دخل عالم الفن، كما يكشف عن صداقته لعماد عبدالحليم عم المطربة أنغام من فترة المدرسة، وأن أغنية "مهما خدتني المدن" كانت أغنيته وحدث مشاكل بينه وبين شركة الإنتاج لتذهب في النهاية إلى عماد عبدالحليم، حيث يغني الفنان خلال الحلقة لأول مرة "مهما خدتني المدن" إهداء إلى روح عماد عبدالحليم.

واستضافت أنغام في أولى حلقات برنامجها "أنغام"، المطرب اللبناني راغب علامة.

يعد برنامج "أنغام" أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة dmc.

جدير بالذكر أنه كان قد تردد أن الحلقة الأولى من برنامج أنغام سوف تشهد استضافة المطرب بهاء سلطان، قبل أن يتم الكشف عن الصور الأولى من الحلقة.