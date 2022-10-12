لوسي:"اشتغلت رقاصة علشان والدي كان في المستشفى ولازم حد يشتغل"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة لوسي عن الأسباب التي جعلتها تعمل "راقصة"، مشيرة أنها اضطرت للعمل بسبب ظروف والدها ومرضه.

وقالت لوسي خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "On"، :"كان لازم حد يشتغل في الأسرة، لأن والدي كان في المستشفى".

وأضافت :"أنا كنت شقية، وأنا بحب الرقص وبحترمه، واتعلمت أصول الخطوات في معهد الباليه، ومن روسيات ومصريات".

وتابعت:"أنا مش خجلانة من ظروفي، وربنا قالي تعالي إنتي ضحيتي وأنا بديكي، اسم كويس وأعمال أنا وأبني وجوزي فخورين بيها، أنا كإنسانة فخورة بنفسي جدا، وبحب إنسانيتي مع الناس، وبحب طيبتي ومش خجلانه منها، ساعات بيعتبروني هبلة وعبيطة، أنا عصبيتي من دقيقتين لخمس دقائق".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة لوسي في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.