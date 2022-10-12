لوسي: صورة الراقصة تتعرض للتشويه وعاتبت أحمد رزق لهذا السبب" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة لوسي أن دور الراقصة في فيلم "الممر" يعتبر من وجهة نظرها تشويه لمهنة "الراقصة".

وأضافت لوسي خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، :"أنا اتفرجت على فيلم الممر وماكنتش شوفته قبل كدا، وكلمت أحمد رزق قولتله في عتاب أنتوا ليه بتشوهوا صورة الراقصة، والناس ليها حق تقول إن الراقصة دي سلوكها مش كويس".

واستكملت:" احنا اللي بنعمل كدا في نفسنا، وفي الأخر يرجعوا يجبوكي في أفراحهم".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة لوسي في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن فيلم "الممر" حقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه بالسينمات، وهو من بطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، محمد جمعة، تأليف وإخراج شريف عرفة.