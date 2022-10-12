فقدت نصف وزنها.. ملك زاهر بجمبسوت أسود أنيق يكشف نحافتها الزائدة.. شاهد كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ملك زاهر متابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة.

ظهرت ملك وهي مرتديه جمبسوت أسود أنيق كشف عن رشاقتها، واعتمدك لوك مكياج مختلف يناسب هذه الإطلالة.

وتفاعل متابعي ملك مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية التي تكشف مدى إعجابهم بأناقتها، تساءل العديد منهم عن سر رشاقتها خاصة وأنها بدت نحيفة في أحدث ظهور لها.

ملك زاهر عبر ستوري إنستجرام

إطلالة ملك زاهر:

وبدت ملك بإطلالة سوداء، مرتدية بنطالا فضفاضا من نهاية الساقين، ونسقت عليه بليزر طويل وتوب مُجسم، وحددت خصرها بحزام عريض باللون الأسود والفضي؛ ليبرز رشاقتها، وحملت كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ نفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك زاهر تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت مكياجًا جريئًا مرتكزًا على أحمر الشفاه، حيث اختارته باللون الأحمر الصاخب؛ ليعطي لمسة أنثوية جذابة مع الأسود، واعتمدت النود الفاتح كظلال العين مع الماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة.

ملك زاهر تصاب بفيروس كورونا:

ملك زاهر كانت تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بوباء فيروس كورونا واضطرت لتطبيق العزل المنزل، وطالبت والدتها محبيها الدعاء لها خاصة بعد إصابتها هي وشقيقتها ليلي وتدهور وضعهم الصحي لعدة أيام.

وكتبت هدي زاهر :”الحمد لله والشكر لله على كل حال، وأي حال، بناتي ملك وليلى، وأمي، إيجابي أوميكرون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أنت الشافي المعافي ولك الحمد.. وكل سنه وأنتي طيبه يا لولو معلش عيد ميلاد بالاوميكرون مختلف برضو وربنا يشفيكوا ويعافيكوا حبايبي”.

ملك زاهر تفقد وزنها الزائد:

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة الشابة ملك زاهر أنها لم تجري أي عمليات تجميلية، وأي لوك جديد تظهر به أو تغيير في ملامحها يكون فقط بسبب تطبيق المكياج بطرق جديدة ومختلفة.

كما أن ملك زاهر خضعت لحمية غذائية في الأشهر القليلة الماضية أنقصتها عشرات الكيلوجرامات من وزنها الزائد، مما انطبع على ملامح وجهها وأحدث بها بعض التغييرات، واتضح ذلك من خلال مجموعة من الصور قامت بنشرها الفنانة الشابة عبر حسابها بـ إنستجرام.

ملك زاهر تحتفيل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى:

من جهة ثانية، حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على مشاركة جمهورها لحظات الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها مع أختها ليلى عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” والذى يجمع لقطات متنوعة جمعتهما فى مناسبات مختلفة، معبرة عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها الـ19، حيث تعتبرها ابنتها الصغرى.

وعلقت ملك زاهر، على الفيديو، برسالة حب فى شقيقتها، قالت فيها: “إلى طفلتى الصغيرة وابنتي وشريكتي في كل شييء، أردت فقط تكريم اليوم الذي دخلت فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذى باركني فيه الله أعظم هدية يمكن لأى شخص أن يحصل عليها أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد وابنة تقاتل من أجلها.. لقد كنتى دائمًا نصفى الأفضل وستظل دائمًا، ورؤيتك تكبرين إلى سيدة شابة مذهلة هو كل ما يمكنني أن أطلبه، وهذا وعد بالوفاء به”.

وأضافت ملك: “أنا فقط سأقول شكرا لوجودك ووجودك هناك كلما احتجت إلي، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنت، أردت فقط التأكد من أنك تعرف حقًا من أعماق قلبك الجميل أنني سأكون دائمًا موجودة من أجلك في كل ما تفعليه، وأحميك بحياتي، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد.. عيد ميلاد سعيد”.

بدورها، علقت ليلى على تهنئة أختها، “أختي وحبيبتي وكل حاجة وأغلى حاجة، بحبك أوى ومهما فضلت أوصف أد إيه أنتِ أغلى حاجة فى حياتي مش هديلك حقك، أنتِ أم وأخت وصاحبه أى حد يتمناها.. بجد أنا بحسد نفسي إنك فى حياتي، بحبك أوى ربنا يحفظك ونفضل دايمًا في ضهر بعض”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك زاهر كان مشاركتها في «فيلم فارس» من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويقوم ببطولته أحمد زاهر والنجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وكانت أحداث المسلسل تدور في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

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