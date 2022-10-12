شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل نجم الانتخابات التكميلية: عامين لدرويش.. و10أشهر لـ هاني شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان مصطفى كامل الفوز في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي أجريت أمس على مقعد النقيب بعد استقالة الفنان هاني شاكر، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، ليتولى بعدها منصب نقيب الموسيقيين لمدة 10 أشهر وهي الفترة التكميلية للفنان هاني شاكر قبل إجراء الانتخابات الدورية للنقابة بعد انتهاء الـ 10 أشهر المقبلة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتولى فيها الفنان مصطفى كامل رئاسة نقابة المهن الموسيقية، إذ سبق أن تولى منصب نقيب الموسيقيين لمدة عاما واحدا فقط بعد إيمان البحر درويش، ولكن الجدير بالذكر أن هذه المرة الأخرى كانت لفترة تكميلية وهي فترة إيمان البحر درويش، حيث تولى النقابة لفترة عامين من 2013 إلى 2015، وذلك بعد أن ترك الفنان إيمان البحر درويش منصبه، واستكمال الدورة به وحتى دورة الانتخابات 2015 والتي تولي خلالها الفنان هاني شاكر مقعد النقيب حتى عام 2022.

وكان الفنان مصطفى كامل أشار أمس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، أنه سيستعين بآراء أعضاء مجلس الإدارة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، للعمل في إطارها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الحفلات أو الأفراح أو عبر طرح الأغاني الخاصة بهم.

وأضاف: "بعيدًا عن رأيي الشخصي في أغاني المهرجانات دلوقتي بتكلم كنقب لمهنة عريقة، أنا هسمع لشيوخى وأساتذتي في المهنة عشان نحط قواعد للصح والغلط سواء لفن الراب أو المهرجانات.. أنا مش هقطع عيش حد وسيكون هناك قرارات بإجماع مجلس النقابة وليس قرار فردي لـ مصطفى كامل".