شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يكشف لأنغام عن تحضيره لأغنية "تراب" جديدة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الفنانة أنغام غدا الخميس والجمعة المقبلة الفنان الكبير مدحت صالح في ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها "أنغام" الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، ويتحدث خلال الحوار عن بداية رحلته الفنية وكيف دخل عالم الفن.

ويكشف مدحت صالح أنه كان صديقًا شخصيًا لعماد عبدالحليم عم المطربة أنغام من فترة المدرسة، وأن أغنية "مهما خدتني المدن" كانت أغنيته وحدث مشاكل بينه وبين شركة الإنتاج لتذهب في النهاية إلى عماد عبدالحليم، حيث يغني الفنان خلال الحلقة لأول مرة "مهما خدتني المدن" إهداء إلى روح عماد عبدالحليم.

كما يتطرق خلال الحوار إلى كيف تحول من الغناء إلى التمثيل، وقصة حبه للمسرح وكيف حول أغنية "المليونيرات" من أغنية في مسرحية إلى كليب عاش لسنوات طويلة رغم رفض المقربين منه في البداية أن يغنيها لأنها مختلفة عن أسلوبه في الغناء.



مدحت صالح

ويتحدث "صالح" عن رأيه في الأشكال الموسيقية الجديدة ويعلن لأول مرة أنه يحضر حاليًا لأغنيه جديدة بطريقة الـ "تراب"، كما يتحدث عن الملحن الراحل رياض الهمشري وكيف أثر في مشواره وأن الوسط الغنائي حتى اليوم لا يقدر على تعويض هذا الفنان.

ويتحدث مدحت صالح كذلك عن كوكب الشرق أم كلثوم وكيف تأثرت أغانيها بالتعاون مع ملحنين مختلفين مثل رياض السنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب، والفرق بين كل مرحلة غنائية في حياتها، كما يقدم الفنان خلال الحلقة دويتو مع أنغام على أغنية "بعيد عنك".



انغام



صالح