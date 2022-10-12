المطربة هدى تطرح البوستر التشويقى لأغنيتها الجديدة " بوم"

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة هدى عنتر البوستر التشويقى لأغنيتها الجديدة " بوم " التي تطرحها خلال الأيام المقبلة. وكانت هدى قد انتهت من تسجيل الاغنية منذ أيام قليلة وهى من كلمات وليد عبد الجليل وألحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم ميكس وماستر محمد جودة.



البوستر التشويقى للاغنية

كانت المطربة الشعبية هدى عنتر قد حلت ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدثت هدى عن بدايتها الفنية، وكيف جاءت بالمصادفة، وكيف بدأت مشوارها فى الغناء، كما كشفت هدى عن المعوقات التي تواجهها خلال مشوارها الفنى.

وطرحت مؤخرا المطربة هدى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جامدة" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى.

وكانت هدى قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية التي حملت اسم "صاحبة العروسة"، وذلك عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".