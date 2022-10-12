شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى تفاصيل خناقتها مع منة شلبي: قالتلي إنتي مش نافعة وبهدلتني أنا وكريم عبدالعزيز!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل في مختلف الدول العربية بسبب تصالحها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في خطوة لم يكن يتوقعها أحد على الإطلاق وذلك بعد استردادها كل متعلقاتها منه

وقالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها عادت في الفترة الماضية للتواصل مع جمهورها وأصدقائها المقربين، ومنهم الفنانة منة شلبي، بعد خناقة حصلت بينهما قبل فترة.

شرين عبدالوهاب تتحدث عن خناقتها مع منة شلبي

وروت شيرين خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc تفاصيل المشـكلة قائلة: “منة كانت عاملة حجز عشاني في منتجع، عشان أسافر أعمل ديتوكس وأخس.

تابعت: يوم سفري كنت مع كريم عبد العزيز وقاعدين نهزر، وطبعا هو صاحبي جدا وجاري، وبنروح نسهر معاه في بيت مراته وولاده.

وأضافت: كريم كان مش عايزني أسافر وخايف عليا، ومنة على التليفون بتقول والله إنت مش نافعة، ومش هكلمك تاني لو الطيارة فاتتك.

وفعلا اكتشفت إني مسافرة مع باسبور مافيش عليه فيزا، والطيارة فاتت ورجعت لكريم أكمل السهرة، مع إني كنت دافعة مبلغ كبير.

وتابعت: “كريم زعل منها شوية، وقال لها ليه بتعملي كده، إحنا ما بنصدق نشوفها، وبهدلتنا إحنا الاثنين”.

تصريحات شيرين عبدالوهاب في صاحبة السعادة

وخلال اللقاء، كشفت شيرين عن تبنيها لموهبة غنائية جديدة، بالتعاون مع الموزع الموسيقي طارق مدكور.

وعن تحضيرات تقديم هذا الصوت الجديد، قالت شيرين: “إحنا بندلعه باسم دودي، وشايفة إنه عندليب جديد في مصر، وأحاول حاليًا أعرفه تراث بلده الغنائي”.

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن محبة الناس ومشاركتهم لها في كافة أزمات حياتها كان شيئا سعيدا بالنسبة لها، متابعة: محظوظة بكم حب لم أراه في حياتى سواء مع لاعب كرة أو ممثل أو مطرب فأنا مدلعة للغاية بحبكم .

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال حوارها مع برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، أنها لم تظن أن الناس مسئولة بهذه الدرجة عنها

متابعة: ممتنة لكل الناس ولكل من يقابلنى في الشارع ويدعوا لى فأقول له شكرا وهذا الحب يؤكد رضا ربنا علي، فمن يحبه الله يحبب فيه الناس ولولا حبكم لم استطع أن أقف بهذه السرعة .

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: لا أحرم نفسى في شيء الآن، فعدت لحياة شيرين الأولى كل شيء نفسى أعمله أخذ منه حتة وليس أكثر من حتة، وجسمي كام معبي مياه كثيرة ولا زالت ولكن خسيت شوية كتير.

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تكهنات البعض حول علاجها من إدمان المخدرات، وذلك بعد أن عرف جمهورها أن طبيبها متخصص في علاج الإدمان، وهو الطبيب الذي وجهت له التحية على المسرح، خلال إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى والغناء.

وقالت شيرين: أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود”.

وأضافت: “هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس. مافيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة”.

شيرين عبدالوهاب تتصالح مع حسام حبيب

من جهة ثانية، لا تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب تحمل الكثير من المفـاجآت لجمهورها عن حياتها الشخصية، فبعد صولات وجولات مع طليقها الفنان حسام حبيب وتبادل الاتهامات بينهما، أعلنت على لسان محاميها الخاص تصالحها مع حبيب.

وأصدر المحامي ياسر قنطوش بياناً أكد من خلاله أن شيرين تحمل كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب، وانطلاقًا من حرصها على العلاقات الطيبة معه كأصدقاء وزملاء مهنة واحدة ورغبةً منها في استمرار هذه العلاقات، أعلنت التصالح معه والتنازل عن كافة القضايا التي كانت مثارة بينهما خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن التصالح تمّ في النيابة العامة ، وأصبحت ذمة حسام حبيب بريئة من أي التزام تجاه شيرين عبد الوهاب بعد أن تم تسوية كافة الخلافات بينهما؛ حيث ردّ لها كافة المتعلقات الخاصة بها.

ويبدو أن شيرين ترغب في إنهاء تلك الصفحة بشكل كلي، حيث طلبت في بيانها من الصحافيين والإعلاميين، أن يلتزموا بما جاء في البيان فقط وتحري الدقة في نقل الأخبار الخاصة بهما، خاصة وأنها تحمل كل الاحترام والتقدير لزوجها السابق.

يُذكر أن الأشهر الماضية شهدت أزمة كبرى بين الثنائي، حيث وجهت شيرين العديد من الاتهامات لحسام حبيب، وهددت بألا تترك حقها، كما حمل حديثها العديد من الكواليس والأسرار التي حدثت بينهما، لكنها في النهاية اختارت أن تعلن عن التصالح بشكل مقتضب، دون أن تكشف عما أعاده إليها حسام حبيب، وتفاصيل ما جرى بينهما.

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