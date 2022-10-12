علم فلسطين يزين قالب حلوى بيلا حديد في عيد ميلادها.. ووالدها يطلق عليها لقب “أميرة الناصرة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - حرصت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد أن يكون وطنها الأصلي “فلسطين”، حاضراً في عيد ميلادها الـ26.

واحتفلت بيلا حديد بعيد ميلادها في نيويورك، في حفل أقامته مع عائلتها وأصدقاءها.

واختارت شقيقتها عارضة الأزياء، جيجي حديد، أن تحضر لها كعكة عيد الميلاد وعليها علم فلسطين.

بينما أطلق والدها رجل الأعمال محمد حديد، لقب “أميرة الناصرة” على ابنته الصغرى بيلا.

وكتب محمد حديد عبر انستجرام معايداً بيلا: “اليوم عيد ميلاد أميرة الناصرة.. لا تعرف الخوف.. محبة لكل رجل وامرأة.. مدافعة عن حقوق الإنسان في كل مكان.. تدافع عن وطنها فلسطين.. تبكي عندما يبكون”.