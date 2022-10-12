“صغرت 20 سنة”.. نوال الكويتية تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد التجميل… شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - يبدو أن الفنانة نوال الكويتية قامت بعمليات تجميلية جديدة بوجهها، حيث ظهرت بأحدث ظهور لها برفقة الدكتور خالد الزهراني بتغيرات واضحة في وجهها.

وكان خالد شارك عبر «إنستجرام» صورة مع نوال علق عليها ” مع قيثارة الخليج الفنانة نوال تشرفت بزيارتك”.

وبدت نوال بحسب الجمهور وكأنها العشرينيات من عمرها؛ فأصبح وجهها وملامحها أنعم وخسرت الكثير من الوزن وباتت بشرتها مشدودة أكثر وبرز ذقنها.

تعليقات الجمهور:

وانهالت التعليقات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الانتقاد للخضوع للتجميل وما بين الإشادة بمظهر نوال الكويتية الأكثر شباباً رغم كونها في الخمسين من عمرها.

وشبه البعض نوال الكويتية بالفنانة السورية أصالة نصري، والتي خضعت للتجميل مؤخراً بـ عملية تجميل غيرت ملامحها بالكامل، حيث جاءت التعليقات: “أصالة ونوال راحو لنفس الدكتور وصغرهم ٢٠ سنه ما شاء الله”، ” شوي شوي علينا باقي ما طلعنا من صدمة أصالة”.

وانتقد البعض تغير ملامح نوال الكويتية حيث اعتبروا أنهم اعتادوا عليها بملامحها القديمة والتي كانت أجمل بها.

وفقدت نوال الكويتية، الكثير من الوزن خلال العامين الماضيين وظهرت بمظهر نحيف ورشيق خطف إعجاب الجمهور وفشل البعض في التعرف عليها ورغم ذلك أكدوا أن شكلها أفضل كثيرًا الآن وبدت أصغر من عمرها.

إطلالات نوال الكويتية:

واعتادت الفنانة نوال الكويتية ، على مشاركة متابعيها دوما أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات مما كشف عن أناقتها و ذوقها الراقي.

وتخطف نوال الكويتية، دائمًا الأنظار بمجموعة فخامة و متنوعة من فساتين السهرة التي تظهر بها خلال إحيائها الحفلات الغنائية، حيث تعتمد في الكثير من الأحيان على التصميمات التي تحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد وهو ما يميزها عن غيرها من نجوم الوطن العربي.

سر غياب نوال الكويتية:

يُذكر أن نوال الكويتية غابت منذ فترة عن عدد من حفلاتها الغنائية قبل أن تظهر بملامح متغيرة، إلا أنها كشفت في أحد اللقاءات أن سبب اختفائها خلال الأشهر الأخيرة يعود لتعرضها لوعكة صحية ألزمتها السرير.

وقالت نوال الكويتية: “ما كان في شيء معين ولكن من شيء لشيء، وبالفعل كنت تعبانة، ومافيني طاقة أقوم من السرير”.

ولفتت الفنانة الكويتية إلى أنها طلبت من زوجها السفر إلى الخارج لتغيير الأجواء، مشيرة إلى أن تلك الأزمة الصحية عانت منها نتيجة ضغوط العمل وضغوط نفسية وأسرية، لاسيما أنها تبذل كامل جهدها كأم وزوجة.

وبعد إلغاء حفلها في شهر يونيو الماضي ضمن فعاليات موسم جدة بسبب تلك الوعكة الصحية، وجهت نوال الكويتية الشكر لكل زملائه ومن حاول الاطمئنان عليها خلال تلك الفترة.

وغردت نوال الكويتية عبر حسابها الشخصي على «تويتر» قائلة: “شكرًا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والاطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمد لله بخير”.

نوال الكويتية تتحدث عن معايير اختيارها أعمالها

وتحدثت نوال عن معايير اختيارها للأعمال التي تقدمها قالت إنها لم تخطط لشيء في مسيرتها الفنية، ولكنها تعمل بقلبها وتختار بناء على إحساسها الفني وما يلمس قلبها من أعمال فنّية وصرحت أن الفن عندما يقدم بوفاء وبـ حُب يلقى الاحترام من الجمهور ويصل إليهم، وهذا هو سبب دعم الجمهور لها وقالت أنها تقدم أغاني تشبعها وتحب تخرج عن المألوف وتقدم كل جديد ولكنها تفضل أن الجديد شبهها أيضًا.

أشهر أغاني نوال الكويتية

وفي سياق متصل، تعتبر أغنية “مثل النسيم ”هي أشهر أغاني نوال الكويتية من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، فقد عشقت كلماتها وأحبت لحنها، والتي حققت بها نجاحًا كبيرًا ازداد بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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