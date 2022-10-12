شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الإيطالية تصف أحداث مباراة ميلان أمس بالمهزلة التحكيمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعربت الصحافة الإيطالية عن إستيائها من الأحداث التي حدثت فى مباراة ميلان وتشيلسي أمس، حيث تعرض الفريق الإيطالي لظلم واضح بطرد توموري عند إحتساب ضربة جزاء للفريق اللندني فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء والشوط الأول، والتي تمكن النجم الإيطالي جورجينيو بتسجيل الهدف الإفتتاحي فى المباراة وإعطاء الأفضلية "للبلوز".

كما عاني الفريق الإيطالي من اللعب بعشر لاعبين لمدة تعادل السبعين دقيقة، وهي فترة طويلة جدًا فى لقاء كبير ضد منافس عنيد، الأمر الذي ساعد الفريق الإنجليزي فى إحراز الهدف الثاني عن طريق المهاجم الجابوني أوبامينج عند الدقيقة 34 من زمن اللقاء، وقتل المباراة نهائيًا.



نجم نادي تشيلسي يعترف بظلم ميلان!

وتحدث ماونت لاعب نادي تشيلسي عن واقعة طرد توموري وإحتساب ركلة جزاء" للبلوز"، حيث أكد أن قرار الحكم كان قاسي جدًا، خاصة أن المباراة كانت لا تزال فى بدايتها، كما أعرب عن تعجبه من إحتساب الكرة لركلة جزاء من الأساس، فى ظل وجود تقنية الفيديو.



ترتيب المجموعة الخامسة بعد هزيمة ميلان

وأعتلي نادي تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من 4 مواجهات، فى حين حل فريق سالزبورج فى المركظ الثاني برصيد 6 نقاط، وتراجع ترتيب ميلان إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتزيل دينامو زغرب المجموعة برصيد 4 نقاط.