شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستقر على الإطاحة بثنائي الفريق الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة للاستغناء عن بعض اللاعبين من أجل تخفيض النفقات وفي ظل أيضا تراجع مستوى بعض منهم خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الإيطالي.

يوفنتوس يستقر على الإطاحة بثنائي الفريق

ومن جانبه، سلطت بعض الصحف والصحفيين الإيطاليين على اقتراب رحيل ثنائي الفريق عن يوفنتوس خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي اقتربت من حسمه إدارة السيدة العجوز.

ووفقا لما ذكره الصحفي الشهير نيكولو شيرا، فإن كل من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندور، سيغادران صفوف الفريق في الصيف القادم بقرار من إدارة الفريق بعد سوء مستواهم مؤخرا.

يذكر أن كل من كوادرادو وأليكساندو قد انتقلا لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي منذ 7 سنوات ليقضيان فترات طويلة داخل قلعة السيدة العجوز.

مباراة يوفنتوس القادمة

ومن المنتظر أن يواجه يوفنتوس نظيره تورينو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الكالتشيو الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 13 نقطة بواقع 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين أمام كل من مونزا وميلان.