شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: فيلم "بوشكاش" من أهم تجاربي مع نجم كبير زى محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد فهمى، عن اعتزازه بفيلم بوشكاش للنجم محمد سعد لافتا أنه من أهم تجاربه في الكتابة.

وكتب فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" بوشكاش من أهم الأفلام اللي كتبتها وببقى مبسوط طول الوقت أن الكوميديا اللي فيه لسه مكملة مع الناس لحد دلوقتي رغم أن الفيلم من 14 سنة ومن أهم التجارب ليا مع نجم كبير زي محمد سعد".



أحمد فهمى

ويجسد النجم أحمد فهمى ضمن أحداث فيلمه "مستر إكس" شخصية صاحب شركة لطلاق الرجال عن زوجاتهم بمساعدة رحاب الجمل ومحمد أنور، ويتخذ من مركب مقرًا لتلك الشركة.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.