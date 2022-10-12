شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تهنئ مصطفى كامل: ربنا يوفقه لخدمة المهنة والموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أنغام، على تهنئة الفنان مصطفى كامل لفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، التى أجربت أمس الاثنين فى مقر النادى الخاص بنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وغردت أنغام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفي كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقي والموسيقيين في مصر".



أنغام

من جانبه قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، فى أول حديث له بعد فوزه بالانتخابات، إنه سيستعين بآراء أعضاء مجلس الإدارة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، للعمل في إطارها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الحفلات أو الأفراح أو عبر طرح الأغاني الخاصة بهم.

وأضاف لـ"الخليج 365" عن موقفه من مطربى المهرجانات: "سنبحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين، والأهم شكل بلدى ووطنى أمام العالم، وكل حاجة هتتعمل فى الإطار ده".

أما عن مطرب الراب ويجز، قال مصطفى كامل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "ويجز ده ابننا.. وبتولينا مسئولية نقابة الموسيقيين فنحن مسئولون عن كل الناس"، مضيفا أن هناك فرقا بين ذوقه الشخصى فى الموسيقى وبين كونه مسئولا عن كل العاملين فى المهنة.