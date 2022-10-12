شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض فيلم "حظك اليوم" في دور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض الفيلم السينمائي الكوميدي الجديد "حظك اليوم" بدءا من اليوم الأربعاء، من بطولة كريم قاسم وهدى المفتي ومروان يونس وطه دسوقي ومحمد المولا وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

تدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون في مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

وأقيم أمس الثلاثاء عرض خاص لفيلم "حظك اليوم" حضره العديد من نجوم العمل وجيلان علاء وخطيبها عز شهوان الذان وضعا الأغنية الترويجية للفيلم بعنوان "كله بفلوسي لوسي"، كما حضر لتهنئة نجوم الفيلم يسرا اللوزي وملك أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين وعدد من الفنانين.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "احنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.