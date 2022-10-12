شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 44، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

من جانبه، رحب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة البارزة في الدورة المقبلة للمهرجان معتبرا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

أما المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، فأكد أن وجود قامة سينمائية بحجم ناعومي كاواسي، كرئيسة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان هو استمرار لنجاح رسخه المهرجان في الدورات الماضية في استقطاب كبار سينمائيين العالم في هذا المنصب.. كما أن تواجد مخرجة بهذه المسيرة الحافلة بالنجاحات والجوائز هو إضافة كبيرة وملهمة لصانعات السينما في مصر.



ناعومي كاواسي

ناعومي كاواسي، مخرجة بارزة في اليابان وكاتبة، نالت شهرة واسعة عالميا بعد أن حققت العديد من النجاحات المشرفة خلال مسيرتها المهنية التي انطلقت في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ولدت ناعومي كاواسي، في مدينة نارا في اليابان، التي تتخذ منها حتى اليوم مكانا لتصوير أفلامها، إذ بدأت المخرجة الشهيرة مسيرتها الفنية في عالم الصناعة من خلال مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية-الروائية، مما جعلها تحظى بإشادة عالمية من عدة مهرجانات ومحافل دولية.

من أبرز المهرجانات التي حصلت "كاواسي" على إشادتها، مهرجان كان السينمائي، الذي منحها عام 1997، جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلمها الروائي الأول "Moe no Suzaku"، لتصبح بذلك أصغر مخرجة تحصل على هذه الجائزة، كما فازت من نفس المهرجان بـ 3 جوائز أخرى عن فيلميها "Mogari no mori" عام 2007، و"Hikari" في 2017، بالإضافة إلى جائزة عام 2009.

وفي عام 2000، حصل فيلمها "Hotaru" على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي، فيما فاز فيلم "Tarachime" عام 2006 بتنويه خاص من نفس المهرجان، هذا بخلاف العديد من الجوائز الأخرى.

تعمل أيضًا "كاواسي" كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية "دي جي" في برامج الراديو، وكاتبة مقالات ومتابعة محبة لأنشطة التعبير الفني المختلفة بما في ذلك فن الخط والتركيبات الفنية.

وبصفتها المديرة التنفيذية لمهرجان نارا السينمائي الدولي، الذي أطلقته في عام 2010، تركز كاواسي على رعاية الجيل القادم من الفنانين وصانعي السينما وأنتجت تسعة أفلام في هذا المسعى.