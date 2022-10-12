شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستأجر فريقًا أمنيًا لحمايته بعد تلقيه تهديدات من موظف سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأجر الفنان توم كروز فريقًا أمنيًا بعد أن تلقى هو والمخرج كريستوفر ماكواري سلسلة من التهديدات من موظف سابق، واضطر توم للجوء لخدمات الفريق الأمني، ​​بعد التخلي عن منتج، مما أدى إلى غضبه بشدة، مخاوف من المزيد من الأعمال الانتقامية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال مصدر، "لا يزال توم وكريستوفر ماكوارى، يعملان على الجزى الثامن من فيلم "mission impossible"، معظم التصوير فى المملكة المتحدة، لكن الأمور أصبحت غير سارة بشكل متزايد مع أحد أفراد الطاقم السابقين، والآن أصبح الأمر يتعلق بعدم المخاطرة".



توم كروز

وتابع :"إنه نوع من الفن الذي يقلد الحياة، في موقع التصوير، كل شيء يتعلق بالحماية الشديدة والتهديدات والآن يحدث نفس الشيء خلف الكاميرات".

ووفقا للديلى ميل تم تكليف الموظف بالعثور على مواقع تصوير للمشاهد، بما في ذلك واحد يصور حادث قطار، لكن خططه لم يتم وضعها موضع التنفيذ في الفيلم.

وقال المصدر إن توم كروز معتاد على وجود فرق أمنية من حوله في معظم الأوقات بسبب شهرته، مستطردا :"لكن بالنسبة لكريس، هذا شيء جديد جدًا".

وكشف مصدر أن الموظف الذي تم التخلي عنه بدأ مقاضاة كروز، وكريستوفر ماكوارى، واستوديهات باراموانت، ووجه اتهامات حول تمويل القلة الروسية "الأولجاركية"، لأعمال توم كروز، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالية مع استديوهات "بارامونت"، حول قضية التمويل.

وأشار المصدر إلى أنه بينما "أصبح الأمر سيئًا للغاية، فإن المشاركين في الأفلام واثقون من أن كل شيء على ما يرام تمامًا، إنه مجرد موظف سابق غاضب".