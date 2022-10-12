أنغام تهنئ الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة أنغام الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر".

وكتبت أنغام: "مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفى كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقي والموسيقيين في مصر".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.

الانتخابات شهدت، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".