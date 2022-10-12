شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: سيناريو أسامة أنور عكاشة بفيلم "الباب الأخضر" لم يترك تفصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهر الصايغ لتليفزيون الخليج 365 فى لقاءها مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38 والتي اختتمت أول أمس الأثنين، حول دورها في فيلم الباب الأخضر، إن مشهد حرمانها من طفلها واتهامها بخطفه والذي تخلله سحبها على السلالم من أصعب مشاهدها، مؤكده أنها تجتهد كممثلة في الدور ولا تبخل بمجهودها أو تعرضها لخدوش طالما في صالح الدور.

وأشارت سهر الصايغ إلى أن سيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة يوضح أدق التفاصيل في تجسيد الشخصية، وأكدت أن الفيلم ظهر بشكل احترافي بسبب وجود مخرج واعي هو رؤوف عبدالعزيز و كونهما عملا سويا عدد كبير من البروفات فأصبح الأمر أيسر في التنفيذ، موضحه أن المخرج رؤوف عبدالعزيز يركز في كل التفاصيل الخاصة بالسيناريو.



سهر الصايغ مع الزميل على الكشوطي

فيلم الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وغنت مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.