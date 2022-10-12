يسرا اللوزي تنشر صور من رحلتها لـ الفيوم والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت يسرا في الصور من داخل سيارتها، وعلقت: "صباح الخير، رحلة للفيوم".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله عسولة من غير مكياج، سبحان الله جميلة، الفيوم نورت، يا بخت الفيوم، قمرن يهبلن، قمر ومنورة مشاء الله، صباح الخرات، حبيبة قلبي، الجمال الطبيعي اللي صار نادر، الملامح البريئة والجميلة، هو في جمال كده".

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في فيلم "العنكبوت"، والذي يشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.