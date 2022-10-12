شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب The Invitation تصل إلى 33 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب والإثارة الجديد The Invitation إلى 33 مليونًا و 160 ألف دولار بشباك التذاكر العالمية، منذ طرحه 26 أغسطس الماضى بعدد من دور العرض العالمية، والفيلم من إنتاج شركة سونى.

وانقسمت إيرادات فيلم The Invitation إلى 24 مليون و 560 ألف دولار بدور العرض الأمريكية التى وصل عددها إلى 31174 دار عرض، و8 ملايين و600 ألف دولار بدور العرض بعدد من البلدان حول العالم، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد بعدد أكبر من البلدان خلال الفترة المقبلة.

وكان فيلم الرعب الجديد The Invitation قد حصل على تقييم سيئ، وصل إلى 21% من قبل 47 ناقدا عالميا، و59% من قبل أكثر من مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ويدور الفيلم حيث تتلقى امرأة شابة تدعى (إيفى) دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها إلى هناك تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون، وبلير بتلر، والعمل السينمائى من بطولة ناتلى إيمانويل، وتوماس دورتى، وستيفانى كورنيليسن، وهيو سكينر، وشون بيرتوى، وآلانا بودين.