شكرا لقرائتكم خبر عن " تعيشي يا بلدى" و "ذكريات" فى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة غدا بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية التابع لـ دار الأوبرا المصرية، في الساعة الثامنة مساء غدا الخميس.

ومن المقرر أن تقدم فرقة نويرة عددا من الأعمال الغنائية الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين منها موسيقي ذكريات لـ محمد القصبجي ، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر ، تعيشي يا بلدي لـ إبراهيم رجب ، أنا بستناك - زي الهوي لـ بليغ حمدي ، يا حلو صبح لـ محمد الموجي ، ساكن في حي السيدة - عمري ما دوقت الحب لـ محمد فوزي ، نسم علينا الهوي لـ الأخوين رحباني ، سكن الليل - إنسي الدنيا و ريح بالك - قلبي بيقولي كلام - حمال الأسيه - إلا انت لـ محمد عبد الوهاب ، زوروني كل سنه مرة لـ سید درویش ، سنة وسنتين - إياك من حبي لـ فريد الأطرش.

والأغاني أداء آيه عبدالله، أحمد نافع سوزان ممدوح، أحمد عبدالكريم، ريم حمدي، محمود عبدالحميد ، عبير أمين ، حسام حسني ، عازف الكمان نصر الدين .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .



مطربي فرقة عبد الحليم نويرة



مطربي فرقة عبد الحليم نويرة



مطربي فرقة عبد الحليم نويرة



مطربي فرقة عبد الحليم نويرة