شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Minions: The Rise of Gru يحقق 927 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الإنيميشن Minions: The Rise of Gru إلى 927 مليونًا و 919 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه بدورالعرض المختلفة منذ يوم 1 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 367 مليونًا و 700 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 560 مليونًا و219 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فيلم الأنيميشن الجديد من إخراج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.