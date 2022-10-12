شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سامى تصور مسلسل "سيب وأنا أسيب" وتجسد دور ابنة خالة هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا سامى في بطولة مسلسل "سيب وانا أسيب" - اسم مؤقت - المكون من 10 حلقات، والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى فى العاصمة اللبنانية بيروت، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية ابنة خالة بطلة العمل هنا الزاهد، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

"سيب وأنا وأسيب" اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، دنيا سامى، أحمد سلطان، عارفة عبد الرسول، يارا جبران، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى كوميدي.

وشاركت دنيا سامى خلال شهر رمضان الماضى، فى مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .