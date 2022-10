شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستاين وإيدي ريدمان يتفاعلان مع المعجبين في مهرجان لندن للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين تفاعل كل من جيسيكا شاستاين و إيدي ريدمان مع الجمهور الحاضر خلال فعاليات مهرجان لندن للأفلام لأجل العرض الأول لفيلم The Good Nurse، و اعطوهم توقعاتهم والتقطوا بعض الصور معهم،وظهرت جيسكا وهى تحمل بنر كتب بواسطة معجبة تعبر فيه عن مدى حبها للممثلة جيسكا.

وبجانب الممثلة جيسيكا شاستاين و الممثل إيدي ريدمان حضر مخرج العمل و مرشح جائزة البافتا توبياس ليندهولم و مؤلف الفيلم كريستي ويلسون كارينز.

وتدور احداث فيلم The Good Nurse حول كيفية القبض على القاتل المتسلسل تشارلز كولين (إيدي ريدمان) ابشع قاتل في التاريخ والذي قتل 400 مريض أثناء عمله كممرض في تسعة مستشفيات في نيوجيرسي و تم إطلاق لقب "The Angel Of Death"عليه وهو أيضا زوج و لديه أبناء يتحمل مسؤوليتهم،وتوجد أيضا تلك الممرضة التي تحاول الكشف عن هوية ذلك القاتل وتعرض نفسها وعائلتها للخطر لكشف الحقيقة وتقوم بالدور الممثلة جيسيكا شاستاين.

وتعود قصة الفيلم الأصلية إلى الكتاب الذي أصدره المؤلف تشارلز جرايبير عام 2013 والذي حمل اسم " The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder"و بدأ العمل على الفيلم في العام الماضي في 21 من ابريل.

وسيطرح فيلم The Good Nurse في جميع دور العرض في 19 من أكتوبر الجاري و أعلنت منصة نيتفليكس عن أنها ستبدأ في عرضه بدأ من 26 أكتوبر الجاري.



جيسيكا شاستاين و إيدي ريدمان معا على السجادة الحمراء