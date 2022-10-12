شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير عرض Deadpool 3 و Fantastic Four.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة ديزني بإصلاح جدول أعمالها السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى تأخير إصدارات بعد الأفلام منها "Blade" و "Deadpool 3"و "Fantastic Four" لمواعيد وصل بعضها لحوالى سنة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن فيلم Blade انتفل عرضه من 3 نوفمبر 2023 إلى 6 سبتمبر 2024، وتم نقل فيلم "Deadpool 3" من 6 سبتمبر 2024 إلى 8 نوفمبر 2024؛ بينما انتقل فيلم "Fantastic Four" من 8 نوفمبر 2024 إلى 14 فبراير 2025، كما شهدت الخريطة تأجيل فيلم "Avengers: Secret Wars" من 7 نوفمبر 2025 إلى 1 مايو 2026.

وعلى جانب آخر، حصلت أول ثلاث حلقات من مسلسلAndor الذى يعرض عبر منصة ديزنى، على تقييم وصل إلى 86% من قبل 340 ناقدا عالميا، و82%من قبل 971 مشاهدا معتمدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، على أن تطرح الحلقة الرابع من السلسلة يوم 28 سبتمبر الجارى، على منصة ديزنى بلس.

بدأ طرح مسلسل Andorمن يوم 21 سبتمبر الماضي، وتم طرح أول ثلاثة حلقات دفعة واحدة من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"tvseriesfinale "، وكان من المقرر طرح السلسلة الجديدة في نهاية أغسطس إلا أنه تم تأجيلها دون الكشف عن أسباب.