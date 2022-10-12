شكرا لقرائتكم خبر عن مطربو المهرجانات يحتفون بفوز مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى أبرز مطربو المهرجانات بفوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هانى شاكر، فى الانتخابات التى أجريت أمس الثلاثاء داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.



حمو بيكا

ونشر حمو بيكا على "فيس بوك" صورة لـ مصطفى كامل النقيب الجديد للموسيقيين وعلق على الصورة: "مبروك لسيادة النقيب مصطفى كامل.. وربنا ينصرك.. من نجاح لنجاح بإذن الله نقيب مصر".



عمر كمال

كما هنأ عمر كمال النقيب مصطفى كامل بعد فوزه فى انتخابات الموسيقيين، وذلك على صفحته على "فيس بوك"، قائلا: "مبروك للفنان والشاعر الكبير مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقين الجديد".



حسن شاكوش

أما حسن شاكوش فكتب: "ألف مبروك لأستاذنا الكبير الفنان مصطفى كامل.. ويا رب دايما فى نجاح".

من جانبه قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، فى أول حديث له بعد فوزه بالانتخابات، إنه سيستعين بآراء أعضاء مجلس الإدارة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، للعمل في إطارها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الحفلات أو الأفراح أو عبر طرح الأغاني الخاصة بهم.

وأضاف لـ"الخليج 365" عن موقفه من مطربى المهرجانات: "سنبحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين، والأهم شكل بلدى ووطنى أمام العالم، وكل حاجة هتتعمل فى الإطار ده".

أما عن مطرب الراب ويجز، قال مصطفى كامل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "ويجز ده ابننا.. وبتولينا مسئولية نقابة الموسيقيين فنحن مسئولون عن كل الناس"، مضيفا أن هناك فرقا بين ذوقه الشخصى فى الموسيقى وبين كونه مسئولا عن كل العاملين فى المهنة.

وحضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وزوجها أركان فؤاد للإدلاء بصوتيهما.

كما حضر الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة والمطرب محمود الليثي والمطربة جواهر، ومحمد نور وأحمد الشامي، وأبو الليف، وحرصت الفنانة سوما على الحضور برفقة زوجها مصطفى حلمى لدعمه.

واحتفل محبو النجم مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين فى الانتخابات التى أجريت اليوم، بالطبل والمزمار البلدى فى جو من الفرح والسعادة.

كما هنأ الفنان هانى شاكر الفنان مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا له فى الانتخابات التى أجربت اليوم فى مقر النادى الخاص بنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

ونشر هانى شاكر صورة لمصطفى كامل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "أخى الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتى لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".