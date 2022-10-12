شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: فيلم "الباب الأخضر " تجربة فريدة بتوقيع أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهر الصايغ خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38 التي اختتمت أول أمس، إنها سعيدة لمشاركة فيلم "الباب الأخضر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، متمنية أن يكون حاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وأضافت، أنها وصناع العمل كانوا متخوفين من ردة الفعل لأن الفيلم له طابع خاص مؤكده أن الفيلم تجربة فريدة خصوصا وأنها بتوقيع الراحل إسامة أنور عكاشة.

وأضافت، الفنانة سهر الصايغ أن المشاركة في هذا العمل شرف كبير ومسؤولية كبيرة في ذات الوقت، لأي فنان خاصة عندما يضاف له في مشواره المهني عمل من روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة".

ووجهت الفنانة سهر الصايغ، الشكر للمخرج رؤوف عبدالعزيز والذي عملت معه من قبل، وأوضحت أن الأدوار التي يختارها فيها تفيدها كثيرا.



سهر الصايغ مع الزميل على الكشوطي

فيلم الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وغنت مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.