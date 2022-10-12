شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Dahmer ثانى أكبر مسلسل فى تاريخ المنصة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المسلسل المثير للجدل Dahmer رقماً قياسياً جديداً خلال فترة عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث حظى بعدد مشاهدات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، نصبته في المركز الثاني كأكثر الأعمال الدرامية تحقيقا للمشاهدات فى تاريخ المنصة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن المسلسل المثير للجدل بطولة إيفان بيترز، باعتباره آكل لحوم البشر القاتل سيئ السمعة، حقق نجاحاً كبيراً بوصوله لـ 205.33 مليون ساعة مشاهدات في الأسبوع، ليأتي المسلسل ثاني أكثر مسلسلات المنصة تحقيقا للمشاهدات وانتشاراً على الإطلاق في إصداره الأول، حيث تمت مشاهدة 701.37 مليون ساعة منذ توقيت عرضه، ليأتي بعد مسلسل Stranger Things 4 الذي تمت مشاهدته 1.35 مليار ساعة في أول 28 يومًا.

كما حصدDahmer الآن وقت مشاهدة أكبر من الموسمين 1 و 2 من "Bridgerton" لشوندا رايمز في الأسابيع الأربعة الأولى من الخدمة.

بينما لا يزال صاحب المركز الأول على الإطلاق في الأسابيع الأربعة الأولى من الإصدار هو "Squid Game" ، الذى حقق 1.65 مليار ساعة مشاهدة في أول 28 يومًا من الخدمة.