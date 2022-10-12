شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تعبر عن مشاعرها بعد الانفصال عن بيكيه فى أغنيتها Monotonía والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المغنية شاكيرا عبر حسابها على انستجرام فيديو قصير يحتوي على صورة قلب مطعون بالسيف وعلقت "Monotonía ...في 19 من أكتوبر"، وأشارت خلال منشورها للمغني أوزونا والذي يتعاون معها في أغنية Monotonía الجديدة، ويتوقع المعجبون أنها في الأغنية ستعبر عن مشاعرها بعد الانفصال عن بيكيه.

ويبدوأن شاكيرا لا تزال متعلقه بطليقها بيكيه خاصة بعدما نشرت فيديو على انستجرام لرجل يدعس على قلب وعلقت "لم أقل شيئًا أبدًا ولكن الأمر مؤلم...كنت أعرف أن هذا سيحدث"، ولم تحدد شاكيرا من أساء إليها ورغم ذلك تشير التكهنات إلى أن المقصود هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

وكان قد أعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى،وصدر تصريح يحمل حديث كل من شاكيرا وبيكيه،"نأسف على تأكيد خبر انفصالنا و نتمنى منكم اعطائنا بعض الخصوصية لنا و لأطفالنا".

وفي حوار سابق لشاكيرا مع مجلة ELLE تحدثت حول علاقتهما و قالت:" انا فعلت كل ما استطيع في تلك العلاقة،قبل أن احصل على اطفالي كنت لا اتوقف عن العمل اسافر لإقامة الجولات الغنائية اسجل لأغاني جديدة واقدم العروض والبرامج، وبعد أن حصلت على أول طفل لم اتوقف وكنت أخذه معي أينما ذهبت حتى لا اهمله ومع دخوله للمدرسة ادركت أنه علي التوقف عن السفر واعطائه اهتماما أكثر ليس له فقط بل أيضا لجيرارد و لساشا بعد ذلك".