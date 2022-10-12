أحدث ظهور لـ كريم عبد العزيز.. كيف علق الجمهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر كريم في الصورة بملابس شتوية أمام شاطئ البحر، وعلق قائلا : "صباح الورد عليكم".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي :"صباح الورد والجمال، صباح الفل يا عسل، عم الناس، حياتي، ماشاء الله عليك منور إنستجرام، باشا البشاوات، عم الدنيا كلها وبرنس السينما، يا صباح القمر يا كيمو، أجمل صباح في الكون، صباح الورد على الكاريزما المصرية، اسطورتنا، صباح السعادة".

ويُعرض لـ كريم عبدالعزيز حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "كيرة والجن"، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر.

"كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر.