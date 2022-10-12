وفاة أنجيلا لانسبيري عن عمر يناهز 96 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

توفيت الممثلة أنجيلا لانسبري، التي اشتهرت باسم جيسيكا فليتشر في المسلسل التلفزيوني Murder، She Wrote والعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية، عن عمر يناهز 96 عامًا.

توفيت أنجيلا لانسبري، أثناء نومها يوم الثلاثاء، قبل خمسة أيام فقط من عيد ميلادها 97، حسب جريدة "الجارديان" البريطانية.

اشتهرت الراحلة بسبب دورها في المسلسل البوليسي "جريمة قتل" ومثلت فيه دور جيسيكا فليتشر التي تحقق في جرائم القتل المستعصية.

ولدت لانسبري في لندن عام 1925، للممثلة الأيرلندية موينا ماكجيل وإدجار لانسبري، رُشحت لجائزة الأوسكار عن دورها السينمائي الأول في فيلم Gaslight عام 1944 ، ولعبت دور البطولة في الفيلم الناجح National Velvet.