ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وسامح حسين بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هشام عباس

نشر الفنان هشام عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور ة جديدة له ظهر فيها وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنته.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بـ "لوك" غجري.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة صديقتها من أستراليا.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بزوجته وسام حامد.

نيشان

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بالإعلامية الكبيرة هالة سرحان.

محمد عبدالرحمن

نشر الفنان محمد عبدالرحمن (توتا)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له التقطها على شاطئ البحر.

سارة الشامي

نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة سهل حشيش.