"حبيبتي ماما".. اسكتش كوميدي للأطفال باللهجة المصرية لـ عبد الإله العقيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان السوري عبد الإله العقيدي، لطرح اسكتش جديد للأطفال، بعنوان "حبيبتي ماما".

وقال العقيدي، إن الاسكتش الجديد كوميدي وباللهجة المصرية، يدور حول حوار تخيلي لطفل صغير يخاطب أمه أثناء عصبيتها.

وأوضح العقيدي، إن الاسكتش من المقرر تصويره بطريقة الفيديو كليب، مع وجود أدوار لأم وطفل صغير، مضيفًا، أن الاسكتش يوجه رسالة في إطار كوميدي لكل أم، حول أسلوب التربية الصحيح، وكذلك الطريقة الأفضل للتعامل مع الأطفال في السن الصغيرة.

وتابع الفنان الكوميدي، تمنياته بأن يحظى الاسكتش بإعجاب الجمهور العربي بشكل عام، والمصري بوجه خاص؛ كونه أول عمل له باللهجة المصرية.